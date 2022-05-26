Полтавщина засіяла 100% від запланованих під посів площ

Незважаючи на складну військову ситуацію, Україна продовжує жити краще за мордора. Аграрії Полтавщини посіяли 1402,6 тис. га сільськогосподарських культур. Це 100% від запланованих під посів площ.
▪ Ранніх зернових та зернобобових посіяли 91,9 тис. га;
▪ Соняшнику – 384,2 тис. га;
▪️ Цукрових буряків – 20,2 тис.. га;
▪ Яскравого ріпаку – 800 га;
▪ Картопля посадили 54,2 тис. га;
▪ Гречки – 2,5 тис. га;
▪️ Проса – 5,4 тис. га;
▪ Кукурудзи – 621,6 тис. га;
▪ Сої – 122,1 тис. га.
▪ Ранніх зернових та зернобобових посіяли 91,9 тис. га;
▪ Соняшнику – 384,2 тис. га;
▪️ Цукрових буряків – 20,2 тис.. га;
▪ Яскравого ріпаку – 800 га;
▪ Картопля посадили 54,2 тис. га;
▪ Гречки – 2,5 тис. га;
▪️ Проса – 5,4 тис. га;
▪ Кукурудзи – 621,6 тис. га;
▪ Сої – 122,1 тис. га.
Тепер попереду головне – виростити та зібрати врожай – повідомляє голова ОВ Полтавської області Дмитро Лунін.
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