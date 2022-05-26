Полтавщина засіяла 100% від запланованих під посів площ

18:38 26 травня Київ, Україна

Незважаючи на складну військову ситуацію, Україна продовжує жити краще за мордора. Аграрії Полтавщини посіяли 1402,6 тис. га сільськогосподарських культур. Це 100% від запланованих під посів площ.



▪ Ранніх зернових та зернобобових посіяли 91,9 тис. га;

▪ Соняшнику – 384,2 тис. га;

▪️ Цукрових буряків – 20,2 тис.. га;

▪ Яскравого ріпаку – 800 га;

▪ Картопля посадили 54,2 тис. га;

▪ Гречки – 2,5 тис. га;

▪️ Проса – 5,4 тис. га;

▪ Кукурудзи – 621,6 тис. га;

▪ Сої – 122,1 тис. га.

Тепер попереду головне – виростити та зібрати врожай – повідомляє голова ОВ Полтавської області Дмитро Лунін.