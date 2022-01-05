Полтавщина увійшла до топ регіонів-лідерів, які активно користуються аграрними розписками

15:19 05 січень Київ, Україна

У Департаменті агропромислового розвитку Полтавської ОДА підбито підсумки роботи проєкту «Аграрні розписки в Україні» за 2021 рік.

З початку року в області оформлено 87 аграрних розписок, що дало змогу залучити 610,9 млн грн додаткових грошових ресурсів. Фермерськими господарствами укладено 20 аграрних розписок на 105,0 млн грн. Полтавщина входить у регіони-лідери, які найактивніше користуються залученням фінансування за аграрними розписками.



Крім того, у 2021 році в агропромисловому комплексі області впроваджувалося 75 інвестиційних проєктів кошторисною вартістю 4,0 млрд грн. З них: 45 об'єктів у галузі рослинництва кошторисною вартістю 2,5 млрд грн, 15 об'єктів у галузі тваринництва вартістю 0,5 млрд грн, 15 об'єктів з переробки сільськогосподарської продукції кошторисною вартістю 1,0 млрд грн. Це дозволить створити 555 нових робочих місць.



Протягом 2021 року впроваджено 43 інвестиційні проєкти на суму 2,3 млрд грн, створено 195 робочих місць.



Також у 2021 році в області почала діяти Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року. Вона спрямована на збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримку зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, покращення розвитку села та якості життя у сільській місцевості. Для фінансування заходів Програми використано 5,1 млн грн.



Реалізація напрямків Програми дозволить додатково створити 19 постійних робочих місць та 40 сезонних. 22 сімейні ферми отримали можливість скористатися фінансовою підтримкою у рамках Програми.

770 малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та 1695 особистих господарств Полтавщини отримали державну підтримку у сумі 223,3 млн грн. Область посіла 6 місце серед регіонів України за обсягом отриманих державних коштів.



Окрім того, 7 фермерських господарств отримали кредитні ресурси на суму 3,2 млн грн.