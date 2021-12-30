Полтавщина: виробники органічної продукції отримали понад 160 тис грн компенсації

У 2021 році у рамках Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу області за пріоритетними напрямками на період до 2027 року виробники органічної продукції отримали компенсацію на загальну суму 161,2 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА.
У Департаменті нагадали, що програму було затверджено рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 205,0 млн грн, в тому числі: кошти обласного бюджету – 127,5 млн грн.
На 2021 рік Програмою передбачено виділення коштів з обласного бюджету у сумі 16,5 млн грн. Для фінансування заходів Програми виділено 7,7 млн грн.
У напрямку «Підтримка товаровиробників органічної продукції»:
– компенсацію у розмірі 50% понесених витрат у зв'язку з проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки отримали 6 суб'єктів господарювання на суму 6 6 тис. грн;
– компенсацію 50% понесених витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив виробникам органічної продукції отримали 4 суб'єкти господарювання у розмірі 94,6 тис. грн.
Загальна сума компенсації становила 161,2 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА.
У Департаменті нагадали, що програму було затверджено рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 205,0 млн грн, в тому числі: кошти обласного бюджету – 127,5 млн грн.
На 2021 рік Програмою передбачено виділення коштів з обласного бюджету у сумі 16,5 млн грн. Для фінансування заходів Програми виділено 7,7 млн грн.
У напрямку «Підтримка товаровиробників органічної продукції»:
– компенсацію у розмірі 50% понесених витрат у зв'язку з проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки отримали 6 суб'єктів господарювання на суму 6 6 тис. грн;
– компенсацію 50% понесених витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив виробникам органічної продукції отримали 4 суб'єкти господарювання у розмірі 94,6 тис. грн.
Загальна сума компенсації становила 161,2 тисячі гривень.
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