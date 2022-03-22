Польща заморозила $33 млн доларів у рамках санкцій проти РФ

18:24 22 березня Київ, Україна

У Польщі заморожено на рахунках близько 33 млн доларів (понад 140 млн злотих) у рамках санкцій проти Росії.

Про це сьогодні заявив речник польського уряду Петро Мюллер.



За словами Мюллера, йдеться лише про заморожування коштів. Для конфіскації коштів або передачі їх на потрібні постраждалим від російської агресії будуть потрібні зміни в польській Конституції, зазначив офіційний представник уряду.

До речі, раніше Варшава підтримала заборону на вантажоперевезення через Польщу до Росії та Білорусі. Однак, рішення про припинення цього відноситься до компетенції Євросоюзу.. Також Польща вимагає ембарго на газ, нафту та вугілля.