Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

08:59 19 травня Київ, Україна

Польща з власних резервів надасть Україні 25 тисяч тонн бензину , про це стало відомо після зустрічі міністра економіки України Юлії Свириденко з польським міністерством клімату та навколишнього середовища Ганною Москвою.

Під час розмови український міністр повідомила, що до війни 97% палива в Україну постачалося з росії та білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті. Також російські війська знищили Кременчуцький НПЗ, тож в Україні відчувається сильний дефіцит палива.



В рамках допомоги Польща зі своїх запасів надішле 25 тисяч тонн бензину. Це допоможе збалансувати ринок палива.



Крім того, Ганна Москва повідомила, що ведеться робота щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. Вона додала, що такого гарного співробітництва між польськими та українськими паливними компаніями ще не було. Співпраця триватиме й у мирний час.