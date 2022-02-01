Польща хоче податкові декларації від мігрантів

Протягом місяця, за розпорядженням польського уряду, всі трудові мігранти отримають спеціальні коди-ідентифікатори. Це торкнеться і українців, які виїжджають на заробітки в Польщу. Йдеться про оформлення декларацій, які дозволяють мігрантам платити податки в країні, де вони працюють.

Згідно з рішенням влади, натомість гастарбайтери отримають відшкодування відрахувань і податкові пільги.

Нагадаємо, що в Польщі поскаржилися на відсутність трудових мігрантів з боку України. Зазвичай щороку на сезонні роботи в сусідню державу виїжджає безліч українців, оскільки в Польщі за ту ж саму роботу платять набагато більше.

Раніше повідомлялося, що в Національному банку України розповіли, скільки коштів перераховують заробітчани на рахунки держави. Про це повідомляє пресслужба відомства.