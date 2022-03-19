Покупці хочуть скоротити свої витрати на Новий рік і Різдво

Криза від коронавірусу впливає на всі сфери життя по всьому світу. Так, експерти аналітичної компанії «Deloitte» вважають, що купівельна платоспроможність в період різдвяних і новорічних свят впаде в рази.

У своєму дослідженні експерти проаналізували плани не менш як 4012 американських споживачів і зробили висновок про те, що в цьому році люди готові обмежити свої витрати на новорічні свята.

«Багато хто планує скоротити витрати в ключових напрямках: сума покупок в магазинах, подорожі і час, витрачений на покупки», - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що незважаючи на важкий період, весь світ все одно готовий витрачати особисті заощадження на святкування Нового року. Однак для бізнесу зимовий сезон все одно стане періодом невизначеності, адже їхній прибуток значно впаде в порівнянні з результатами 2019 року.

Нагадаємо, що до початку 2021 року в Україні зростуть ціни на основні харчові продукти. Однак невисокий відсоток зростання - від 7 до 8 - збережеться тільки в тому випадку, якщо не трапиться нічого серйозного. Сировинні ринки чутливо реагують на зміни в економіці, вони чи не першими демонструють, наскільки складна ситуація в країні.