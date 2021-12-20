Покупець не заплатив за Вишняківський спиртзавод

На сайті ProZorro з'явився документ, що скасовує продаж Вишняківського спиртзаводу (Полтавська область). Згідно з даними, покупець Спіріт Етил не здійснив оплату об'єкта і позбувся прав власності.

Згідно з документом, кінцева дата підписання договору купівлі-продажу закінчилася 3 квітня. "Станом на 5 квітня переможець аукціону не прибув на підписання договору купівлі-продажу. Листів про складання договору компанія не надсилала", - йдеться в документі.

За фактом непідписання договору Фонд держмайна позбавив компанію Спіріт Етил права брати участь в аукціонах з продажу держмайна. Компанії не повернуть гарантійну заставу. Спіріт Етил - другий інвестор, який відмовився платити за Вишняківський спиртзавод.

У грудні 2020 року Вишняківський спиртзавод був проданий за рекордні 234 млн грн компанії РесурсПромЗахід. Це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів, як за кількістю учасників, так і по фінальній вартості об'єкта, заявляли в Фонді держмайна. Однак компанія відмовилася проводити оплату за куплений актив і Фонд виставив спиртзавод на повторний продаж за стартовою ціною в 21 млн грн.

Цього разу на спиртзавод претендували шість компаній. В ході торгів ціна активу виросла в 4,8 раза, до 101,2 млн грн.