«Підводні камені» накопичувальної пенсійної системи

В інтерв'ю телеканалу "Україна 24", директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак розповів про недоліки накопичувальної пенсійної системи. Він навів вагомі аргументи, які свідчать про те, як невигідна дана система для клієнта, і часом може привести до банкрутства.

«Накопичувальна система фактично збанкрутувала майже у всіх країнах світу. Вкладати ресурси в 40 років неможливо, тому що кожні 20 років - глобальна криза, і знецінюються, перш за все, довгострокові вкладення », - пояснив експерт.

Ганущак наголосив, що для контролю над накопичувальною системою потрібен серйозний державний апарат. Крім того, за словами експерта - пенсійні фонди накопичувальної системи також хочуть заробити, а це досить дорого.

«Обов'язкова накопичувальна система - це приблизно 7 відсотків від усіх вкладів людей, це дуже дорого», - сказав Ганущак.

Як зазначив експерт, багато країн світу вводять зараз умовно-накопичувальні пенсійні системи. Такі системи об'єднали в собі позитивні моменти із солідарної та накопичувальної.

Ганущак наголосив, що солідарні пенсійні системи - це кращий варіант, оскільки такі системи нікого не зможуть довести до банкрутства.

«Ми зараз копіюємо гірші системи, які намагаються на нас відпрацювати, страховики на нас ще не заробили. В Україні застосовують збанкрутілі системи, від яких все давно відмовилися », - заявив Ганущак.

Згоден з такою думкою і економіст Олег Пендзин. Він заявив, що українські громадяни, що відраховують виплати в накопичувальні пенсійні фонди, в одну мить можуть позбутися всіх грошей разом.

Найгіршим варіантом для України накопичувальну пенсійну систему вважає і екс-міністр соціальної політики Андрій Рева. Він зазначив, що введення накопичувальної пенсійної системи - це відома фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні.