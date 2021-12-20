«Підводні камені» накопичувальної пенсійної системи

В інтерв'ю телеканалу "Україна 24", директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак розповів про недоліки накопичувальної пенсійної системи. Він навів вагомі аргументи, які свідчать про те, як невигідна дана система для клієнта, і часом може привести до банкрутства.
Ганущак наголосив, що для контролю над накопичувальною системою потрібен серйозний державний апарат. Крім того, за словами експерта - пенсійні фонди накопичувальної системи також хочуть заробити, а це досить дорого.
Як зазначив експерт, багато країн світу вводять зараз умовно-накопичувальні пенсійні системи. Такі системи об'єднали в собі позитивні моменти із солідарної та накопичувальної.
Ганущак наголосив, що солідарні пенсійні системи - це кращий варіант, оскільки такі системи нікого не зможуть довести до банкрутства.
Згоден з такою думкою і економіст Олег Пендзин. Він заявив, що українські громадяни, що відраховують виплати в накопичувальні пенсійні фонди, в одну мить можуть позбутися всіх грошей разом.
Найгіршим варіантом для України накопичувальну пенсійну систему вважає і екс-міністр соціальної політики Андрій Рева. Він зазначив, що введення накопичувальної пенсійної системи - це відома фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні.
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