Підраховано, що Україна забезпечує продуктами 150 мільйонів людей у ​​світі

Чи загрожує нашій планеті найближчим часом голод? Багато хто стверджує, що він вже настає, а попереду, за словами глави Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Біслі, світ очікує голод «біблійних масштабів». Але не все так погано. Виявляється, Україна забезпечує продовольчими товарами 150 млн осіб у всьому світі і має потенціал подвоїти ці обсяги.
Для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення вимагає істотного фінансування. А найважливіше - Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачань.
У цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: "Вона залишилася надійним партнером в забезпеченні тих країн, які потребують продовольства".
Раніше Висоцький заявляв, що Україна не до кінця використовує свій аграрний потенціал у цій сфері.
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