Підраховано, що Україна забезпечує продуктами 150 мільйонів людей у ​​світі

13:22 18 жовтня Київ, Україна

Чи загрожує нашій планеті найближчим часом голод? Багато хто стверджує, що він вже настає, а попереду, за словами глави Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Біслі, світ очікує голод «біблійних масштабів». Але не все так погано. Виявляється, Україна забезпечує продовольчими товарами 150 млн осіб у всьому світі і має потенціал подвоїти ці обсяги.

"Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно", - заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн-брифінгу з нагоди Всесвітнього дня продовольства.

Для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення вимагає істотного фінансування. А найважливіше - Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачань.

"Що ми побачили в цьому році? Перша реакція в багатьох країнах на карантин була - закритість, що є великим негативом з точки зору забезпечення продовольством населення світу. Так склалося, що без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством все наше багатомільярдне населення", - підкреслив Висоцький.

У цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: "Вона залишилася надійним партнером в забезпеченні тих країн, які потребують продовольства".

Раніше Висоцький заявляв, що Україна не до кінця використовує свій аграрний потенціал у цій сфері.