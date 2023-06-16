15:13 07 червня Київ, Україна

У Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що через підрив Каховської ГЕС рибна галузь зазнає збитків у 10,5 мільярда гривень.



Вже фіксується загибель риб як молоді, і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на обмілілих ділянках.



Крім того, винесена з потоком води фауна водоймища в заплави, що утворилися нижче за греблю Каховської ГЕС, також загине. Оскільки надалі при зниженні «паводкової хвилі», ці біоресурси виявляться на суші.



Ще однією проблемою стане потрапляння та загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солі води Чорного моря.. У свою чергу, і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.