Подорожчання тарифів на «комуналку» - що чекати українцям?

13:25 29 липень Київ, Україна

Відкриття ринку газу в Україні з 1 серпня може вплинути на вартість продукту. Так, регулюванням цін відтепер будуть займатися постачальники. Це може привести до неконтрольованого стрибка тарифів на зимове опалення - держава більше не зможе регулювати вартість.

У той же час з серпня українці зможуть самостійно вибрати постачальника послуг, відзначає Оглядач. У порівнянні з 2015 роком процедура значно спрощена.

Якщо постачальник сильно збільшить ціни на газ, використовуючи монопольне становище, громадяни зможуть подати скаргу в Антимонопольний комітет (АМКУ).

У червні НКРЕКП розпочала другий етап подорожчання доставки газу на 46%. Щоб пом'якшити для населення перехід на нові тарифи, подорожчання було розбите на два етапи - з 1 січня і 1 липня. Нагадаємо, з 1 січня оператори ринку (облгази / газзбути) виставляють вартість за газ в двох платіжках: одну за спожите блакитне паливо, а іншу - за послугу по його доставці. Також Кабмін планує запустити сайт з тарифами на газ в регіонах.