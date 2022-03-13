Підняття прожиткового мінімуму в Україні неможливе

Радник президента з економічних питань розповів, що підняти прожитковий мінімум в Україні - не так легко. Також Олег Устенко сказав, що боротьба з бідністю в Україні - складний етап для економіки. Підняття мінімуму спричинить витрати з державної скарбниці, до яких країна не готова.

За його словами, є «багато підводних каменів».

«Для того, щоб ефективно боротися з бідністю, потрібно забезпечувати високе економічне зростання, економіка повинна зростати на 5%», - зазначив радник президента.

Однак в 2021 році зростання складе 4,5%, а цього недостатньо, «щоб ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед Україною». При цьому законопроєкт пропонує збільшити прожитковий мінімум до 40% від середньої зарплати.

«Це означає, що ми швидко перейдемо від 2200 грн на місяць до приблизно 5500 грн, якщо врахувати, що середня зарплата в цьому році - 13-13,5 тис. грн. Буде значний вплив на багато виплат в Україні - штрафи, пеня, пенсія. З одного боку - потрібно буде збільшувати витрати держбюджету, з іншого - йти на те, що будуть збільшені виплати за багатьма напрямками, наприклад, подача заяв до суду, різні збори», - розповів Устенко.

У той самий час Україна вже давно повинна була перейти з фізіологічного на соціальний прожитковий мінімум, який щонайменше включає утримання житла.

«У всьому світі рахують соціальний прожитковий мінімум, ми рахуємо фізіологічний. Є такі країни, де в прожитковий мінімум закладено кошти на утримання домашніх тварин. А у нас з вами фізіологічний - троє трусів, чотири пари шкарпеток, половина пальто на рік, це фізіологія, а не соціальні питання», - розповів економіст Олег Пендзин.

Варто зазначити, що на сьогодні прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 грн, для непрацездатних - 1769 грн на місяць.