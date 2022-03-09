Підготовлено новий пакет санкцій від Єврокомісії російським та білоруським олігархам

13:53 08 березень Київ, Україна

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі у зв'язку з вторгненням в Україну, які стосуватимуться додаткових російських олігархів та політиків, а також трьох білоруських банків.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела.

Новий пакет санкцій передбачає заборону на експорт морських технологій з ЄС до Росії та дає рекомендації щодо моніторингу криптовалют, щоб уникнути їхнє використання для обходу санкцій Європейського Союзу.

Крім того, ЄС планує додати до свого "чорного списку" кількох олігархів та російських депутатів.

Санкції також закриють трьом білоруським банкам доступ до системи SWIFT

Як повідомлялося, Росія вже обійшла Іран та Північну Корею і перетворилася на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.