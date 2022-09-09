Під Києвом збудують два заводи з переробки відходів у рамках «сміттєвої реформи»

У Київській області збудують два сучасні заводи з обробки побутових відходів, повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Один завод обслуговуватиме Бровари та Бориспіль (орієнтовна потужність складе 110-120 тисяч тонн відходів на рік), а другий – Фастів (потужність 35-100 тисяч тонн на рік). За словами Стрільця, заводи можуть з'явитися вже за два роки, тобто у 2024 році.
На заводах використовуватимуть одразу кілька технологій обробки. Зокрема, буде передбачено переробку органічних харчових відходів з подальшим виробництвом біометану, а також сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів (брухту, скла та пластику).
Проєкти реалізовуватимуться завдяки кредитам європейських банків, переговори з інвесторами продовжуються.
За словами міністра захисту довкілля, це буде перший інвестиційний проєкт у рамках реформи управління відходами, яку влітку ухвалили в Україні. Загалом в Україні планується збудувати 200 підприємств з переробки відходів, 10 із них у Київській області.
У червні 2022 року в Україні було ухвалено рамковий закон «Про управління відходами». Це початок реформи, яка має запустити в країні європейські практики поводження зі сміттям. Наприклад, сортування та переробка замість зберігання на полігонах, розширена відповідальність виробника (коли виробник зобов'язаний забезпечити повну утилізацію упаковки свого товару), а також нові норми екологічної безпеки для звалищ.
Один завод обслуговуватиме Бровари та Бориспіль (орієнтовна потужність складе 110-120 тисяч тонн відходів на рік), а другий – Фастів (потужність 35-100 тисяч тонн на рік). За словами Стрільця, заводи можуть з'явитися вже за два роки, тобто у 2024 році.
На заводах використовуватимуть одразу кілька технологій обробки. Зокрема, буде передбачено переробку органічних харчових відходів з подальшим виробництвом біометану, а також сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів (брухту, скла та пластику).
Проєкти реалізовуватимуться завдяки кредитам європейських банків, переговори з інвесторами продовжуються.
За словами міністра захисту довкілля, це буде перший інвестиційний проєкт у рамках реформи управління відходами, яку влітку ухвалили в Україні. Загалом в Україні планується збудувати 200 підприємств з переробки відходів, 10 із них у Київській області.
У червні 2022 року в Україні було ухвалено рамковий закон «Про управління відходами». Це початок реформи, яка має запустити в країні європейські практики поводження зі сміттям. Наприклад, сортування та переробка замість зберігання на полігонах, розширена відповідальність виробника (коли виробник зобов'язаний забезпечити повну утилізацію упаковки свого товару), а також нові норми екологічної безпеки для звалищ.
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