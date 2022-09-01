Майже всі банки росії втратили доступ до операцій з валютою

19:29 19 серпня Київ, Україна

На цей момент майже всі російські банки втратили доступ до зарубіжних коррахунків, без яких валютні операції неможливі.

Про це повідомила у п'ятницю голова комітету Асоціації банків росії з ризиків Олена Букіна. Різниця між санкційними та несанкційними практично стерлася, нарікала вона.

«У нас відключаються коррахунки. Наразі залишилися одиниці, у яких працюють коррахунки. Здебільшого вони вже в непрацюючому порядку стоять навіть якщо банк не потрапив під санкції», — констатувала Букіна.

В результаті кількість зарубіжних переказів, які російські банки здатні провести, абсолютно не покриває запитів фінансового сектора, сказала вона, додавши, що тиск на російську економіку посилюється.



У травні про закриття коррахунків у євро російських банкірів повідомила австрійська Raiffeisenbank International, клієнтом якої серед інших був банк «Тінькофф».



У серпні листи щастя про розрив кореспондентських відносин російські банки почали отримувати зі США. Найбільший у Штатах за активами банк JP Morgan повідомив російських клієнтів про припинення обслуговування коррахунків, зробивши виняток лише для Газпромбанку (через який відбуваються розрахунки за газ) та структур Московської біржі.



Під удар потрапили як невеликі, так і великі банки, у яких коррахунки закриються з 1 вересня. Після JPM проводити доларові операції для російських колег відмовився Citibank. Відкриті коррахунки залишаються у доньок іноземних банків (Райффайзенбанк, Юнікредит), яким президент володимир путін своїм указом заборонив йти з росії.



І хоча не всі ниточки, що пов'язують російську економіку зі світовою, перерізані, долар і євро поступово йдуть на другий план. Замість традиційних світових валют економіці доведеться вчитися жити з китайським юанем, обіг якого на Московській біржі з початку року зріс більш ніж у 50 разів.