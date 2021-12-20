Майже півтора мільйона жителів України отримали гроші

13:06 09 липень Київ, Україна

За півроку 2020 року Фонд соціального страхування України профінансував 1,4 мільйонам українцям, які працюють засоби, як допомога при пологах, тимчасової втрати працездатності, вагітності, допомоги через карантин і допомоги на поховання.

За вказаний період Фонд фінансував заяви, які були отримані від роботодавців за період грудень 2019-червень 2020.

Отримати допомогу від Фонду соцстрахування можна за наступним сценарієм. Отримати в медустанові лікарняний лист і віддати роботодавцю, причому зробити це треба не пізніше, ніж протягом року після отримання листка. Потім лікарняний передають до Комісії із соцстрахування компанії, розгляд справи триває 10 календарних днів. Далі бухгалтерія розраховує суму матеріального забезпечення та оформлює відповідну заявку.

Фонд соцстрахування України надає фінанси на допомогу по тимчасовій непрацездатності протягом 10 днів. Після здійснення фінансування, гроші приходять на рахунок роботодавця, він, в свою чергу, видає їх застрахованій особі.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада затвердила соціальні виплати одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду. Їх розмір буде складати 40 відсотків від прожиткового мінімуму для втратили працездатність. За прийняття законопроекту №2494 проголосували 239 депутатів.

Також ми писали про те, що в Україні активно проводиться перевірка одержувачів соціальної допомоги. Спеціально для цих заходів ще в 2019 році був прийнятий закон, який надає право вивчати доходи і витрати пільговиків. При цьому перевіряються навіть люди, які протягом трьох років не отримував допомоги від країни