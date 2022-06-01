Майже по всій Україні зросла ціна на нові квартири - ЛУН

15:25 01 червня Київ, Україна

У гривневому та доларовому еквіваленті, порівняно з довоєнним рівнем, ціни на квартири значно зросли.

Про це йдеться у пресрелізі ЛУН.



У Києві відновили роботу на 43 будівельних майданчиках, що складає 23% від довоєнного рівня. В області 45 житлових комплексів продовжують будівництво і це 25% від загальної кількості.



Середня ціна за квадратний метр у столиці збільшилась на 4,4% у доларах, до 1410 доларів за м², в області зросла на 12,2%, до 765 доларів за м².



Ціни у західних регіонах зросли з 6,7% у Чернівецькій області до 15,5% у Хмельницькому регіоні, що є найвищим показником у країні.



Ціни за метр зросли з 4% у Полтавській області до 12,4% на Вінниччині у центральному регіоні.



З регіонів, наближених до бойових дій, Одеса демонструє найбільшу стійкість і одна з перших у країні продовжила будівництво. Середня ціна метра в Одесі зросла на 2,5% довоєнного.

За словами маркетинг-директора ЛУН Дениса Судилковського, ціни на новобудови зростають по всій країні, що пов'язано, зокрема, зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.