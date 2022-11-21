Майже 5 млн українців втратили роботу через війну

09:42 21 листопада Київ, Україна

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу: рівень безробіття суттєво зріс, проте проблема вирішується за допомогою різних урядових програм.



Про це заявила заступниця Міністерства економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі, йдеться на офіційному сайті Мінекономіки.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії продовжуються там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів людей. Істотно виріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці та повернення додому громадян України, а також створення нових робочих місць.



Заступниця міністра підкреслила, що на це спрямована низка урядових програм, які вже запущені та успішно працюють.



Серед таких програм: доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва - робота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття тощо.