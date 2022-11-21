Майже 5 млн українців втратили роботу через війну

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу: рівень безробіття суттєво зріс, проте проблема вирішується за допомогою різних урядових програм.
Про це заявила заступниця Міністерства економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі, йдеться на офіційному сайті Мінекономіки.
Про це заявила заступниця Міністерства економіки України Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі, йдеться на офіційному сайті Мінекономіки.
За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці та повернення додому громадян України, а також створення нових робочих місць.
Заступниця міністра підкреслила, що на це спрямована низка урядових програм, які вже запущені та успішно працюють.
Серед таких програм: доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва - робота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття тощо.
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