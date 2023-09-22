Майже 2 трлн гривень цього року піде на безпеку та оборону - Шмигаль
15:33 22 вересня Київ, Україна
Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з держбюджету на сектор безпеки та оборони. Загалом держава направить цього року до цієї сфери майже 2 трлн гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, що проходить у Києві.
"Україна минулого року перевела економіку на "військові рейки". Весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю та виробництво всього необхідного для Збройних сил України. Це першочергове завдання для держави", – сказав Денис Шмигаль.
Також за словами глави уряду, у пріоритеті — відновлення житла для людей, які його втратили.
"Важливий пріоритет також - відновити житло людей, які його втратили. Незабаром у "Дії" буде введено відповідні сертифікати. Закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що росія вже розпочала "енергетичний терор".
"Енергетика. Ключовий акцент – це захист енергооб'єктів. Зараз ми більше готові до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, росія вже розпочала енергетичний терор", - сказав він.
За словами Шмигаля, держава продовжує підтримувати бізнес для створення нових робочих місць.
"Продовжуємо програми: від "Доступні кредити 5-7-9%" до безповоротних грантів е-Робота. Кошти на всі ці програми ми заклали у держбюджеті. Це сприяє створенню робочих місць та поверненню людей додому", - сказав Денис Шмигаль.
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