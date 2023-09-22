Майже 2 трлн гривень цього року піде на безпеку та оборону - Шмигаль

15:33 22 вересня Київ, Україна

Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з держбюджету на сектор безпеки та оборони. Загалом держава направить цього року до цієї сфери майже 2 трлн гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, що проходить у Києві.

"Україна минулого року перевела економіку на "військові рейки". Весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю та виробництво всього необхідного для Збройних сил України. Це першочергове завдання для держави", – сказав Денис Шмигаль.

Також за словами глави уряду, у пріоритеті — відновлення житла для людей, які його втратили.

"Важливий пріоритет також - відновити житло людей, які його втратили. Незабаром у "Дії" буде введено відповідні сертифікати. Закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що росія вже розпочала "енергетичний терор".

"Енергетика. Ключовий акцент – це захист енергооб'єктів. Зараз ми більше готові до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, росія вже розпочала енергетичний терор", - сказав він.

За словами Шмигаля, держава продовжує підтримувати бізнес для створення нових робочих місць.