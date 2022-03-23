Майже 100 тисяч працівників у Росії відправили до простого на тлі відходу західного бізнесу

18:39 23 березня Київ, Україна

95 865 російських працівників на даний момент перебувають у простому. Про це сьогодні на засіданні Ради Федерації заявила віце-спікер верхньої палати парламенту Галина Карелова.



Найбільше працівників, що перебувають у просте, у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарській та Калузькій областях.



36 765 організацій, де працюють 8,4 мільйона росіян, заявили про зміни режиму зайнятості, додала Карелова.



Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили жорсткі антиросійські санкції, а західні компанії почали залишати російський ринок чи обмежувати роботу з ним. За даними дослідників Єльського університету, з початку війни так чи інакше свою діяльність у Росії обмежили понад 450 компаній.



В уряді запропонували вводити зовнішнє управлінням майном компаній, що залишають російський ринок. При цьому голова «Норнікелю» Володимир Потанін застеріг владу від націоналізації цього майна.





