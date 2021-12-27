Чому українські банки не поспішають видавати іпотечні кредити

Сьогодні в своєму інтерв'ю глава Нацбанку Кирило Шевченко пояснив позицію українських банків щодо фінансування кредитів по іпотеці. За його словами, діяльність банків в цьому сегменті стримує, перш за все, неохайність в питаннях бізнесу з боку компаній-забудовників, які використовують непрозорі схеми фінансування.

"Ринок первинного житла недостатньо прозорий. Деякі забудовники використовують схеми, які можуть призводити до того, що мешканці в кінцевому результаті не отримують своє житло. Схеми фінансування непрозорі ", - пояснив Шевченко.

Крім того, за його словами, є ще ряд моментів, які стримують банки. Один з них - мораторій на стягнення валютних кредитів.

"Президент наклав вето, направивши закон зі своїми зауваженнями до Верховної Ради. І банківська система йому за це, я думаю, дуже вдячна ", - зазначив глава центробанку.

Що ж стосується такої проблеми, як прописка неповнолітніх дітей з метою ухилення від стягнення житла, то, як уточнив Шевченко, Мін'юстом були внесені обмеження по ряду інструкцій. І після цього така проблема залишилася тільки для тих кредитів, які були видані банками до цих змін.

"Проблема, як прописка неповнолітніх дітей з метою ухилення від стягнення, була, вона гаряче обговорювалася, але на рівні підзаконного акту ця проблема вирішена", - пояснив глава НБУ.

Нагадаємо, 27 квітня президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям іпотеку під 10%, а також дешеві кредити малому бізнесу. За його словами, це стало можливо завдяки зниженню облікової ставки.

Але пізніше в Мінфіні пояснили, чому іпотеки під 10% поки не буде, назвавши це досяжною метою в майбутньому.