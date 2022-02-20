Чому українці переплачують за газ

За чотири роки обсяги розподілу газу скоротилися на 20%, і на цей момент газорозподільні мережі (ГРМ) мають надлишкову потужність і інфраструктуру, в результаті чого українці переплачують за транспортування. Про це розповів голова профільної асоціації.
За його словами, коштів у облгазів на інвестиційну складову хронічно не вистачає, в результаті чого газопроводи зношуються, а багато хто взагалі знаходиться в аварійному стані.
"Коштів на інвестиційну програму хронічно недостатньо для покриття необхідних інвестицій в інфраструктуру, а газопроводи, відповідно, з року в рік старіють, і вже дуже багато аварійних газопроводів, і дуже багато газопроводів, які вичерпали свій термін експлуатації", - зазначив глава асоціації.
Він додав, що, з одного боку, інфраструктура потребує модернізації, а з іншого - оптимізації.
"Щоб надалі не навантажувати споживачів утримуванням надлишкової інфраструктури, ... однозначно підходи до тарифоутворення, регулювання та залучення інвестицій повинні бути переглянуті державою", - констатують в асоціації.
На думку голови асоціації, державі необхідно в першу чергу стимулювати інвестиції саме в галузь газорозподілу.
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