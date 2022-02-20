Чому українці переплачують за газ

08:05 29 вересень Київ, Україна

За чотири роки обсяги розподілу газу скоротилися на 20%, і на цей момент газорозподільні мережі (ГРМ) мають надлишкову потужність і інфраструктуру, в результаті чого українці переплачують за транспортування. Про це розповів голова профільної асоціації.

За його словами, коштів у облгазів на інвестиційну складову хронічно не вистачає, в результаті чого газопроводи зношуються, а багато хто взагалі знаходиться в аварійному стані.