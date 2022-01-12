Чому кошти з COVID-фонду вклали в дороги

17:15 30 серпень Київ, Україна

Вчора, в ефірі телеканалу, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав докладний і обґрунтовану відповідь на питання, який турбував багатьох українців: чому кошти з COVID-фонду були вкладені в будівництво доріг. Основну думку Арахамія висловив так: гроші на будівництво доріг, взяті з фонду боротьби з коронавірусів - це "інвестиції в самих себе".

"Якби ми їх не витратили, то тоді б не робили дороги і потім позичали на дороги. Тобто ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус, а на дороги ", - сказав народний депутат.

Арахамія підкреслив, що кожна гривня, вкладена в дороги, приносить в бюджет шість гривень доходу.

"Гроші повинні працювати. Кожна гривня, яка вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років в бюджет. Це інвестиція в самих себе. Ми наближаємося до того, щоб в цьому році зробити 4 200 км, це історичний рекорд, а програма - за п'ять років зробити 20 тисяч км ", - сказав він.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував можливі кадрові ротації в складі уряду вже цієї осені.