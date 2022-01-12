Чому кошти з COVID-фонду вклали в дороги

Вчора, в ефірі телеканалу, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав докладний і обґрунтовану відповідь на питання, який турбував багатьох українців: чому кошти з COVID-фонду були вкладені в будівництво доріг. Основну думку Арахамія висловив так: гроші на будівництво доріг, взяті з фонду боротьби з коронавірусів - це "інвестиції в самих себе".
Арахамія підкреслив, що кожна гривня, вкладена в дороги, приносить в бюджет шість гривень доходу.
Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував можливі кадрові ротації в складі уряду вже цієї осені.
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