Чому Росію не відключають від фінансової системи SWIFT – пояснення Politico

18:17 25 лютий Київ, Україна





Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся зі щирим онлайн-закликом до виключення Росії з мережі, що базується в Бельгії, заявивши, що «кожен, хто зараз сумнівається в тому, чи слід Росії заборонити доступ до SWIFT, повинен зрозуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок та діти теж будуть на їхніх руках».



Але в той час, як Сполучені Штати, Великобританія та деякі столиці ЄС заявили, що виступають за заборону, інші країни ЄС, такі як Німеччина, Італія та Австрія, дали зрозуміти, що не хочуть розігрувати всі свої санкційні картки на даному етапі.. Частково причина, за словами чиновників, полягає в тому, що європейські країни використовують систему SWIFT для оплати російського газу, від якого вони сильно залежать.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц 24 лютого заявив, що питання SWIFT слід відкласти «до ситуації, коли потрібні й інші кроки».



Цей покроковий підхід переміг, незважаючи на те, що лідери почули безпосередньо з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського.. Також було незрозуміло, що могло послужити приводом для нових санкцій, враховуючи, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС вже оголосив вторгнення «одним із найпохмуріших годин для Європи з часів Другої світової війни».



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після саміту визнав: «Багато лідерів поділяють думку про те, що Росію потрібно виключити із системи SWIFT, але для ухвалення санкцій потрібне одностайне рішення».



Водночас Politico цитує іншого представника дипломатичного корпусу Європейського Союзу на правах анонімності: «Схоже, щоб ізолювати Путіна економічно, потрібно почекати, поки на Київ підуть килимові бомбардування [метод бомбардування з масованими нальотами та покриттям обстрілами максимальної площі]».



Вранці Зеленський зробив різку заяву про санкції, заявивши, що російські війська відновили атаки по всій Україні, вражаючи як цивільні, так і військові цілі. Навіть домовившись на екстреному саміті про те, що лідери ЄС назвали «масштабним і болючим» пакетом економічних санкцій у відповідь на шокуючий військовий напад Москви на Україну, вони уникали заклику України відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся зі щирим онлайн-закликом до виключення Росії з мережі, що базується в Бельгії, заявивши, що «кожен, хто зараз сумнівається в тому, чи слід Росії заборонити доступ до SWIFT, повинен зрозуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок та діти теж будуть на їхніх руках».Але в той час, як Сполучені Штати, Великобританія та деякі столиці ЄС заявили, що виступають за заборону, інші країни ЄС, такі як Німеччина, Італія та Австрія, дали зрозуміти, що не хочуть розігрувати всі свої санкційні картки на даному етапі.. Частково причина, за словами чиновників, полягає в тому, що європейські країни використовують систему SWIFT для оплати російського газу, від якого вони сильно залежать.Канцлер Німеччини Олаф Шольц 24 лютого заявив, що питання SWIFT слід відкласти «до ситуації, коли потрібні й інші кроки».Цей покроковий підхід переміг, незважаючи на те, що лідери почули безпосередньо з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського.. Також було незрозуміло, що могло послужити приводом для нових санкцій, враховуючи, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС вже оголосив вторгнення «одним із найпохмуріших годин для Європи з часів Другої світової війни».Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після саміту визнав: «Багато лідерів поділяють думку про те, що Росію потрібно виключити із системи SWIFT, але для ухвалення санкцій потрібне одностайне рішення».Водночас Politico цитує іншого представника дипломатичного корпусу Європейського Союзу на правах анонімності: «Схоже, щоб ізолювати Путіна економічно, потрібно почекати, поки на Київ підуть килимові бомбардування [метод бомбардування з масованими нальотами та покриттям обстрілами максимальної площі]».Вранці Зеленський зробив різку заяву про санкції, заявивши, що російські війська відновили атаки по всій Україні, вражаючи як цивільні, так і військові цілі.

«Сьогодні вранці ми захищаємо свою державу самотужки. Як і вчора, наймогутніші сили світу спостерігають здалеку. Вчорашні санкції переконали Росію?», - сказав він.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон безпосередньо поскаржився Шольцу на позицію Німеччини щодо SWIFT на заклик лідерів країн Великої сімки (G7).

"Прем'єр-міністр підкреслив, що бездіяльність або недостатня реакція Заходу матимуть немислимі наслідки", - йдеться у звіті Даунінг-стріт.

На прес-конференції у Білому домі президент США Джо Байден також зазначив, що ЄС є головною перешкодою на забороні.

"Зараз відключення Росії, це не та позиція, яку хоче зайняти решта Європи", - сказав Байден.

Після завершення шестигодинних дискусій рано вранці у п'ятницю лідери ЄС прагнули підкреслити єдність реакції на війну Путіна та обговорити узгоджений ними широкий пакет санкцій.. Очікується, що заходи будуть офіційно вжиті пізніше у п'ятницю.

«Ми закликатимемо Кремль до відповіді», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. «Затверджений сьогодні ввечері пакет масштабних та точкових санкцій європейськими лідерами наочно демонструє, що він вплине на російську економіку та політичну еліту».

За словами фон дер Ляйєн, нові санкції зачеплять п'ять областей: фінансовий сектор, енергетичний сектор, транспортний сектор, експортний контроль та візову політику.



Але було ясно, що SWIFT був яблуком розбрату.



Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що «призупинення SWIFT торкнеться РФ менше, ніж Євросоюз», і стверджував, що Росія могла б використати «власну платіжну систему, а по-друге, вона негайно перейшла б на китайські платіжні системи».



Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що заборона SWIFT для Росії також «здійснить величезний вплив» на ЄС.



Деякі чиновники ясно заявили, що причиною їхнього занепокоєння з приводу виключення Москви із системи були платежі за газ.

«Якби ЄС пішов на такий крок, «це означало б, що існує високий ризик того, що Німеччина більше не постачатиметься газом або сировиною», — заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у ток-шоу «Maischberger» на німецькому телеканалі ARD. телебачення у четвер увечері.

Тим не менш, Лінднер сказав, що SWIFT може бути включений до санкцій на пізнішому етапі: «Всі варіанти на столі, включаючи цей».



Однак для польського Моравецького ключовою проблемою є сильна залежність таких країн як Німеччина від експорту енергоносіїв з Росії.

«Ми, як Європейський Союз, купуємо багато російського газу, багато російської нафти. А президент Путін бере гроші у нас, у європейців. І він перетворює це на агресію, вторгнення», — сказав він.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запитав, чому високопоставлені німецькі політики, такі як Шольц та Лінднер, пропонують ЄС розглянути жорсткіші санкції лише у разі погіршення ситуації.