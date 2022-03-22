Чому гроші з онкозахворювань перекинули на ремонт доріг

За вісім місяців поточного року передбачена на реалізацію програми сума практично не використовувалася, тому гроші перекинули на іншу потребу, а проєкт по діагностиці онкозахворювань реалізують в наступному році.

Як пояснили, на проєкт вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні в поточному році було витрачено 0,4% від виділених коштів (104,7 млн грн) і реалізація проєкту в цьому році вже неможлива. Тому, щоб гроші не пропали, їх направлять на будівництво доріг у Львівській області.

Всі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проєктів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів-членів Комітету ВРУ з питань бюджету.

Нагадаємо, Укравтодор отримав 61,55 млн грн, Міносвіти - трохи більше 33 млн грн, ще 10 млн грн отримало Міненерго.