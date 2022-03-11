Чому дефолт у Росії неминучий і що буде після нього?

Російський уряд позичив близько $49 млрд, випустивши доларові та єврооблігації, і найближчими місяцями має виплатити відсотки їхнім власникам.
Теоретично держава має достатньо резервів для покриття боргу — $643 млрд.
Але США, ЄС, Японія заблокували всі операції з Банком Росії, і регулятор не може використати міжнародні резерви у валютах та золоті.
За паперами, якими держава має виплатити купони 16 березня, немає можливості погасити борг у рублях.
Якщо уряд вирішить платити в російській валюті, а, як відомо, Путін видав указ від 5 березня, який потенційно може призвести до деномінації платежів за державним боргом в іноземній валюті для кредиторів у західних країнах, тоді відбудеться технічний дефолт — бо не будуть виконані обов'язки перед інвесторами так, як було обіцяно.
Після дефолту на Росію чекає «венесуельський сценарій».
Американська країна та її державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA оголосили дефолт на $60 млрд у 2019 році.
Все це призведе до того, що ще кілька разів зростуть ціни на товари та послуги порівняно з їхнім рівнем на сьогодні.
Теоретично держава має достатньо резервів для покриття боргу — $643 млрд.
Але США, ЄС, Японія заблокували всі операції з Банком Росії, і регулятор не може використати міжнародні резерви у валютах та золоті.
За паперами, якими держава має виплатити купони 16 березня, немає можливості погасити борг у рублях.
Якщо уряд вирішить платити в російській валюті, а, як відомо, Путін видав указ від 5 березня, який потенційно може призвести до деномінації платежів за державним боргом в іноземній валюті для кредиторів у західних країнах, тоді відбудеться технічний дефолт — бо не будуть виконані обов'язки перед інвесторами так, як було обіцяно.
Після дефолту на Росію чекає «венесуельський сценарій».
Американська країна та її державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA оголосили дефолт на $60 млрд у 2019 році.
Все це призведе до того, що ще кілька разів зростуть ціни на товари та послуги порівняно з їхнім рівнем на сьогодні.
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