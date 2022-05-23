За версією НБУ названі імена банків, що порушили нормативи

18:23 19 серпня Киев, Украина

Стали відомі імена банків, які порушили нормативи. Так, найбільш злісним порушником на серпень є банк "Земельний капітал".



Шість українських банків порушували нормативи на початок серпня, повідомила пресслужба НБУ.



Так, норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 10%) порушували:



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• Промінвестбанк - 128,25%;

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• Індустріалбанк - 18,65%.



У свою чергу Перший інвестиційний банк виявився порушником нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не більше 25%) - 36,3%.



Промінвестбанк і Індустріалбанк порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, не більше 25%) з показниками 96,59% і 46,75% відповідно.



Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, не більше 10%) порушував Промінвестбанк. Показник - 137,27%.



У той самий час банк "Земельний капітал" порушував шість нормативів: Ощадбанк - 140,725%;• Промінвестбанк - 128,25%; ПриватБанк - 85,83%;• Індустріалбанк - 18,65%.У свою чергу Перший інвестиційний банк виявився порушником нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не більше 25%) - 36,3%.Промінвестбанк і Індустріалбанк порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, не більше 25%) з показниками 96,59% і 46,75% відповідно.Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, не більше 10%) порушував Промінвестбанк. Показник - 137,27%.

• норматив регулятивного капіталу Н1 - 102,942 млн грн, при нормі не менше 200 млн грн;

• норматив короткострокової ліквідності Н6 - 48,71%, при нормі понад 60%;

• норматив Н7 - 37,27%, при нормі не більше 25%;

• норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами Н9 - 30,11% при нормі не більше 25%;

• норматив коефіцієнта покриття ліквідністю по всіх валютах LCRвв - 15,31% при нормі не менше 100%;

• норматив коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR - при нормі 69,8% при нормі понад 80%.



Рішення віднести "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних було прийнято 11 серпня. НБУ пояснив його невиконанням зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.