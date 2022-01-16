За рішенням Кабміну 80% чистого прибутку "ПриватБанк" виплатить до держбюджету

Серед всіх державних банків тільки "ПриватБанк" має найвищий відсоток відрахувань на погашення дивідендів. Як стало відомо, на сайті уряду опубліковано розпорядження Кабінету Міністрів №390-р від 28 квітня, яким він затвердив річний звіт державного "ПриватБанку" за 2020 рік і розподіл прибутку на суму 24,3 млрд грн.

Зокрема, 80% чистого прибутку в розмірі 19,44 млрд грн буде направлено на виплату дивідендів до державного бюджету, 5% прибутку в розмірі 1,22 млрд грн - до резервного фонду, ще 15% прибутку на суму 3,65 млрд грн направлено на покриття накопичених збитків минулих років.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів встановив для "ПриватБанку" розмір дивідендів на рівні 80% чистого прибутку, для "Ощадбанку" - на рівні 30%, для інших держкомпаній - 50%.