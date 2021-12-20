На думку Шмигаль житловий фонд готовий до зими на половину

15:18 22 липень Київ, Україна

Денис Шмигаль надав інформацію про стан житлового фонду в Україні. За даними, озвученими на засіданні уряду, вже понад 800 тисяч будинків пройшли стадію ремонтних робіт. З цього свідчить той факт, що житловий фонд України на 50 відсотків готовий до зимового періоду.

"Станом на середину літа, на 15 липня, готовність житлового фонду України до зими можна оцінити на рівні 50%. Це стосується і житлових будинків, шкіл, закладів охорони здоров'я. За інформацією, яку надають нам регіони, комплексно вже відремонтовано і підготовлено вже понад 800 тис. Будинків. Ми продовжуємо ремонт котелень, замінюємо сотні кілометрів зношених теплових мереж і готуємо теплові пункти обігріву ", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що на ці роботи витрати вже перевищили 6 млрд грн, теплих кредитів для утеплення будинків видано більш ніж 600 млн грн.

"Запаси газу в підземних газових сховищах рекордні для України - 21 млрд метрів кубічних", - додав Шмигаль. У Києві планують замінити більше 100 км тепломереж при підготовці до наступного опалювального сезону. На це виділили 450 млн грн.