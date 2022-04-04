За підсумками 2022 року банки рф можуть втратити майже 8 трильйонів рублів

15:33 04 квітня Київ, Україна

Найсильніше з 1990-х падіння економіки за рекордної за 20 років інфляції обіцяє російській банківській системі збитки, яких вона не бачила за всю свою сучасну історію.



На тлі західних санкцій, різкого зниження платоспроможності клієнтів та обвалу фондового ринку банки за підсумками 2022 року можуть втратити 7,8 трильйона рублів.



Згідно з прогнозом Центробанку, збиток банківської системи становитиме від 3,5 до 5,8 трлн рублів, а ще 2 трлн рублів кредитні організації можуть втратити на негативній переоцінці акцій та облігацій, що впали на московській біржі після початку війни.



Підсумковий збиток банків може перевищити два річні оборонні бюджети країни (3,6 трлн рублів), шість річних бюджетів усієї системи вищої освіти (1,26 трлн) і за один рік «знищить» весь прибуток, накопичений сектором за останні п'ять років, слідує з оцінок ЦБ.



Сукупні втрати Сбера та ВТБ через санкції та участь у заходах підтримки економіки можуть становити 600 млрд рублів, пишуть Греф і Костін.



За два тижні з 24 лютого доходи банківського бізнесу знизилися більш ніж удвічі, і це без урахування збитків за кредитним ризиком та від заморозки та зниження вартості активів, скаржаться банкіри.



Банк росії, нагадаємо, не став публікувати більшість показників банківського сектора за лютий, засекретивши як загальний баланс банківської системи, так і підсумковий результат її роботи.



Зі щомісячного звіту «Про розвиток банківського сектора», який ЦБ опублікував 21 березня, зникли 4 з 8 традиційних розділів. Під грифом «таємно» опинилися дані про фінансовий результат банків (прибутку/збиток), якість кредитного портфеля, прострочену заборгованість, цінні папери на балансі та ситуацію з капіталом.



До кінця року банківській системі знадобиться докапіталізація на 3,5 трлн рублів, з яких 2,2 трлн доведеться надати державі у вигляді екстрених заходів підтримки, вважають експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП).



Діру в капіталі доведеться закривати 129 банкам, на які припадає 68% активів системи поза Сбером. У тому числі — 6 системно значущих кредитних організацій, зокрема, державні, яким знадобляться вливання на 1,5 трлн рублів, підрахували в ЦМАКП.