З ініціативи "Нафтогазу" в Україні пройде міжнародна нафтогазова конференція

Щоб залучити інвестиції для розвитку української нафтогазової галузі і підсилити інтеграцію з ЄС в питаннях енергобезпеки, Нафтогаз проведе Український газовий інвестиційний конгрес.
Захід за підтримки Міністерства енергетики України та Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України відбудеться в Києві з 20 по 22 жовтня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
У період глобального енергетичного переходу до поновлюваних джерел енергетики Нафтогаз зосереджується на видобутку газу як найбільш екологічно чистого викопного палива. Зараз компанія є одним з найбільших виробників газу в Європі з річним видобутком 14 млрд кубометрів.
В цілому Нафтогаз має газові активи, які дозволять збільшити запаси до 600 млрд кубометрів.
Як ініціатор Українського газового інвестиційного конгресу Нафтогаз бере участь у створенні платформи для ефективної співпраці, пошуку нових концепцій і рішень, а також спільних дій щодо надійної і безпечної енергії.
Планується, що участь у події візьмуть до 1000 бізнес- і політичних лідерів з усього світу, з доповідями виступлять 30 спікерів протягом трьох днів.
Планується, що участь у події візьмуть до 1000 бізнес- і політичних лідерів з усього світу, з доповідями виступлять 30 спікерів протягом трьох днів.
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