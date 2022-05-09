З ініціативи "Нафтогазу" в Україні пройде міжнародна нафтогазова конференція

15:24 05 серпня Київ, Україна

Щоб залучити інвестиції для розвитку української нафтогазової галузі і підсилити інтеграцію з ЄС в питаннях енергобезпеки, Нафтогаз проведе Український газовий інвестиційний конгрес.

Захід за підтримки Міністерства енергетики України та Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України відбудеться в Києві з 20 по 22 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

У період глобального енергетичного переходу до поновлюваних джерел енергетики Нафтогаз зосереджується на видобутку газу як найбільш екологічно чистого викопного палива. Зараз компанія є одним з найбільших виробників газу в Європі з річним видобутком 14 млрд кубометрів.

"Розвідка і освоєння нових акваторій Чорного моря разом з нетрадиційними і глибокими родовищами газу є частиною планів Нафтогазу на найближчі роки. Реалізація цих планів вимагає близько 20 мільярдів доларів США інвестицій протягом наступних 10 років", - йдеться в повідомленні.

В цілому Нафтогаз має газові активи, які дозволять збільшити запаси до 600 млрд кубометрів.

«Україна, а разом з нею і Нафтогаз, грають ключову роль в забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Маючи другі за обсягом запаси газу на континенті, Україна має найбільшу можливість зростання видобутку природного газу в Європі. Під час Українського газового інвестиційного конгресу ми плануємо представити наші інвестиційні можливості всьому світу», - повідомив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Як ініціатор Українського газового інвестиційного конгресу Нафтогаз бере участь у створенні платформи для ефективної співпраці, пошуку нових концепцій і рішень, а також спільних дій щодо надійної і безпечної енергії.



Планується, що участь у події візьмуть до 1000 бізнес- і політичних лідерів з усього світу, з доповідями виступлять 30 спікерів протягом трьох днів.