За даними ООН: 26 людей володіють половиною багатств світу

Виступаючи з промовою на честь дня народження екс-президента ПАР Нельсона Мандели, 18 липня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вказав на величезну фінансову нерівність в світі. Він зазначив, що сьогодні лише 26 найбагатших людей в світі володіють багатством, що дорівнює доходам половини населення планети.

При цьому більше 70 відсотків людей на земній кулі живуть в умовах зростаючої нерівності, зазначив Гутерріш. Єдиним критерієм нерівності він назвав різницю в рівні фінансового добробуту.

За його словами, якість життя людей сьогодні залежить від їх статі, етнічного походження, раси, наявності інвалідності і багатьох інших аспектів.

"Життя мільйонів людей на планеті багато в чому визначається факторами, що виникають безпосередньо в момент їх народження", - зазначив він.

За словами глави ООН, через високого рівня фінансового розшарування в світі виникає економічна нестабільність, корупція, фінансові кризи, зростання злочинності, в зв'язку з чим погіршується фізичне і психічне здоров'я людей.

Він також назвав жахливим той факт, що близько 17 відсотків дітей, що народилися 20 років тому в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу, вже померли.

Раніше повідомлялося, що в своїй промові Гутерріш запропонував світу масштабну ініціативу по боротьбі з нерівністю - Новий глобальний договір, метою якого буде створення більш справедливого світоустрою на планеті.