За даними Держказначейства бюджет України поповнився на 4 мільярди гривень

13:22 07 вересень Київ, Україна

До місцевих бюджетів країни на 7 вересня надійшло 191 345,1 млн гривень, що на 4 432,5 млн гривень більше, ніж було станом на 31 серпня. Про це свідчать дані Державного казначейства.

Станом на 7 вересня в Держбюджет країни надійшло 697 243,9 млн гривень, що на 14 700,7 млн гривень більше, ніж було станом на 31 серпня.

Сума військового збору станом на 7 вересня складає 15 208,4 млн гривень, що на 441,7 млн гривень більше, ніж було станом на 31 серпня. Сума відшкодованого податку на додану вартість станом на 7 вересня складає 93 362,8 млн гривень, що на 1 851,8 млн гривень більше, ніж було станом на 31 серпня.

Сума надходжень єдиного соціального внеску на 4 вересня складає 186 525,5 млн гривень, що на 4 891,9 млн гривень більше, ніж було станом на 28 серпня.