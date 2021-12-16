Платні камери в СІЗО принесли держбюджету понад 3 млн грн

Денис Шмигаль опублікував в своїх соціальних мережах інформацію про поповнення державного бюджету з оплати тюремних камер. Платні камери в слідчих ізоляторах (СІЗО) принесли Україні понад 3 мільйони гривень.

Відзначається, що прем'єр-міністр на нараді з міністром юстиції Денисом Малюською обговорив питання медичного забезпечення, харчування, дотримання прав і належних побутових умов людей, які перебувають в установах пенітенціарної системи.

"Міністр доповів, що реформа пенітенціарної системи триває. Експериментальний проєкт "Платні камери" вже допоміг залучити до держбюджету 3,3 млн гривень", - написав Шмигаль.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент щодо введення платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Раніше Мін'юст відкрив платні камери в СІЗО Києва, Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області, Дніпрі, Житомирі, Одесі та Миколаєві. Платні камери в СІЗО постійно заповнені.