Платні камери в СІЗО - 3,93 млн грн доходу

Державний проєкт з надання платних камер в СІЗО не поповнює бюджет країни. Міністерство юстиції повідомило, що всі гроші, зароблені на продажу камер, використовують для ремонту і відновлення безкоштовних камер. Мін'юст опублікував дані, що в цілому вже зароблено 3,93 млн гривень.

«3,93 млн грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць», - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті запевняють, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів:

«На сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики і коридорні приміщення».

Нагадаємо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року. Зокрема, платна камера в Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві, проживання в якій обійдеться в 2 тис. грн на добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук'янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальні ліжка, тоді як в безкоштовних зазвичай доводиться спати на двоярусних. У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування у жителів поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер в слідчих ізоляторах перевищив 2 млн грн. У той самий час, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова планує звертатися з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість орендувати платну камеру в слідчих ізоляторах.