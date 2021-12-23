Платні камери СІЗО принесли дохід в 500 тисяч гривень

Уже 17 СІЗО в Україні почали поповнювати бюджет країни, надаючи послугу «платна камера». Як повідомляється на сторінці Мін'юсту Украни в соцмережах, платні камери користуються попитом і вже принесли доходу майже на півмільйона гривень. Найприбутковішими виявилися камери в Київському СІЗО, менш популярними - в СІЗО Вільнянська.

"Станом на 11 серпня за користування платними камерами в слідчих ізоляторах України сплачено понад 495 500 гривень. Новою послугою скористалися вже в 17 СІЗО. Найбільша сума була сплачена за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тис. Грн.

Згідно з оприлюдненою відомством інфографіку, найменший дохід від послуги отримало Вільнянське установа виконання покарань - 3300 грн.

Пілотний проект з відкриття платних камер триватиме до 31 грудня 2021 року. За підсумками проекту міністерство вирішить, чи вводити таку можливість на постійній основі.

30 червня міністр юстиції України Денис малюська показав відремонтовані камери Київського слідчого ізолятора, на них були витрачені гроші, отримані від здачі в оренду платних камер СІЗО.

24 липня малюська повідомив про нову послугу Мін'юсту - подарунковому сертифікаті на знаходження в платній камері СІЗО з поліпшеними умовами. Вартість сертифіката може коливатися від 1 тис. До 12 тис. грн. За перші години після запуску послуги було придбано щонайменше чотири таких сертифіката, які принесли 28 тис. Грн.