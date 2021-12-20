Платежі за кредит в карантин: штрафи або відстрочки?

08:05 13 липень Київ, Україна

Під час карантину і ще місяць після його закінчення українцям не нараховуватимуть штрафи, неустойки та пені за прострочення платежів по кредитах. 4 липня відповідний закон № 691-IX вступив в силу. Документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу і "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу, згідно з якими від штрафів звільняються не тільки споживчі позики, але і в принципі будь-які кредити, видані банками та іншими кредитними організаціями. Про це повідомляє Протокол.

Але тут є важливий нюанс: виплачувати тіло кредиту і відсотки доведеться в будь-якому випадку. Тобто, за фактом, це лише відстрочка на період карантину. Крім цього, в разі невиконання зобов'язання кредитор може звернути стягнення на іпотеку, ініціювати питання про дострокове розірвання договору та повернення позики.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штраф і пеня - це різновиди неустойки. Тобто, цей закон звільняє боржника саме від сплати неустойки в зазначений період, йдеться в повідомленні.

"У той же час, не варто забувати, що Цивільний кодекс України, крім заходів відповідальності штрафного характеру (таких як неустойка), передбачає заходи відповідальності компенсаційного характеру. Це, по-перше, платежі, встановлені ст. 625 ГК України за порушення грошового зобов'язання - інфляційні, а також 3% річних від простроченої суми, які не є неустойкою в розумінні положень ст. 549 ЦК України, і, по-друге, право кредитора вимагати відшкодування збитків та моральної шкоди. Про звільнення від даних заходів відповідальності не йде ", - розповів юрист Роман Синюта.

Таким чином, за словами юриста, боржник під час карантину і / або 30 днів після його закінчення звільняється від сплати неустойки. При цьому, боржник на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити передбачені ст. 625 Цивільного кодексу України інфляційні прострочення і 3% річних від простроченої суми.

"Крім цього, кредитор має право вимагати від боржника відшкодування збитків / моральної шкоди, що виникли в результаті несвоєчасної сплати кредиту (позики)", - додав Роман Синюта.

Відзначається, що якщо закон не передбачає відшкодування моральної шкоди при порушенні договірного зобов'язання, і в самому договорі теж нічого про це не сказано, то таке відшкодування не може бути присуджена судом.