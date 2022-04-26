План ПФУ по отриманню коштів недовиконаний

Пресслужба Пенсійного фонду України заявила про те, що відомство недоотримало кошти. Єдиний соціальний внесок не приніс в ПФУ 19,4 млрд гривень за період січень-листопад 2020 року. Також в пресслужбі відзначили, що загальна сума розбіжності з планом становить 1 млрд гривень.

Плани з надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску в січні-жовтні 2020 року також було недовиконано на 17,9 млрд грн.

Станом на кінець листопада 2020 року доходи ПФУ склали 416 млрд грн, витрати - 435 млрд грн. Повідомляється, що 251 млрд - власні доходи, 165 млрд грн - кошти, отримані з держбюджету, спрямовані на фінансування пенсійних програм.

Згідно з даними Пенсійного фонду, план з надходження ЄСВ вдалося виконати тільки в січні. Найбільш проблемними місяцями були квітень і травень, коли Фонд недорахувався 3,7 і 3,4 млрд грн відповідно.