Харчова промисловість стане більш пріоритетною ніж сільське господарство - експерт

Експерти прогнозують, що в Україні збільшиться кількість інвестицій в харчову промисловість і знизиться відсоток грошових потоків в сільське господарство. Пріоритет с/г буде знижуватися, на думку завідувача відділу інвестиційного і матеріально-технічного забезпечення ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Доктор економічних наук Захарчук впевнений, що внаслідок ослаблення інвестиційної пріоритетності співвідношення між капітальними інвестиціями в сільське господарство з 1,75: 1,00 в 2020 році знизиться до 1,59: 1,00 в прогнозованому році.

На думку вченого, слід очікувати, що загальні обсяги капітальних інвестицій в харчову промисловість у 2021 році в цінах 2020 за базовим варіантом зростуть до 28 млрд гривень, а за оптимістичним - до 30 млрд гривень або 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, в 2021 році в АПК очікується інвестиційний сплеск. За прогнозами, загальна сума втрат інвестицій складе 70-80 млрд гривень.