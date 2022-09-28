Пік інфляції очікується в середині року - Нацбанк

У перші місяці 2021 інфляція продовжила прискорення, до середини цього року вона досягне пікових значень.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
Він зазначив, що в січні інфляція прискорилася і вийшла за межі цільового показника в 5% плюс мінус один процентний пункт.
За його словами, в перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на харчові продукти і паливо. Інфляційний тиск з боку країн - торговельних партнерів, надалі посилювався. Стійким залишається внутрішній споживчий попит. Крім того, в ціновій динаміці продовжують відображатися ефекти від торішнього ослаблення гривні.
Національний банк прогнозує, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%.
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