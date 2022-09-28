Пік інфляції очікується в середині року - Нацбанк

17:34 04 березня Київ, Україна

У перші місяці 2021 інфляція продовжила прискорення, до середини цього року вона досягне пікових значень.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

"В середині цього року зростання споживчих цін досягне пікових значень, проте надалі інфляція почне сповільнюватися і повернеться в цільовий діапазон в першому півріччі 2022 року", - сказав Гелетій.

Він зазначив, що в січні інфляція прискорилася і вийшла за межі цільового показника в 5% плюс мінус один процентний пункт.

"За попередніми оцінками Національного банку, інфляція продовжила прискорення і в лютому", - зазначив Гелетій.

За його словами, в перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на харчові продукти і паливо. Інфляційний тиск з боку країн - торговельних партнерів, надалі посилювався. Стійким залишається внутрішній споживчий попит. Крім того, в ціновій динаміці продовжують відображатися ефекти від торішнього ослаблення гривні.

Національний банк прогнозує, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%.