ПФУ України про перерахунок пенсій

Пенсійний фонд України в 2021 році зробив кілька перерахунків пенсій. Однак при цьому індексація здійснилася не для всіх українців - чому склалася така ситуація і чи дійсно в Україні зростає пенсія - дізнавалися наші журналісти.

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам, багато хто з них доплату не отримали. За інформацією Пенсійного фонду, "під перерахунок" потрапили 633 тис. осіб, надбавку отримала половина - 313 тис. осіб. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер. Решті, за роз'ясненнями Мінсоцполітики, перерахунок не повинен здійснюватися, оскільки вони не пропрацювали два і більше роки з дня призначення пенсії або з часу попереднього перерахунку.

Насправді пенсії підвищили всім, кому було призначено перерахунок. Але, як роз'яснили нам у ПФУ, у багатьох пенсіонерів, які працюють, так і у тих, які не працюють, пенсія нижче мінімальної. Причини різні: у одних була невелика зарплата, іншим не вистачає трудового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Але оскільки пенсія не може бути меншою за мінімальну (зараз 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (30 і 35 років), вона не може бути менше 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається "пенсійна виплата", яка складається з власне пенсії і доплати до неї. Тому після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більше, а доплата - менше.

Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата - 197 грн, в сумі 1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом з ростом соцстандартів. Відповідно, зросла і доплата від держави - до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата знизилася до 369 грн. В цілому пенсійна виплата не змінилася.