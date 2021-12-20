ПФУ отримав понад 200 млрд грн на виплати

11:11 23 липень Київ, Україна

Прес-служба Міністерства фінансів заявила про надходження фінансіврованія до Пенсійного фонду України. Так, згідно з даними в ПФУ надійшло понад 202 млрд гривень для забезпечення населення виплатами.

При цьому загальні витрати бюджету ПФУ досягають 481 млрд гривень. Основними джерелами покриття цих видатків є надходження по сплаті єдиного соціального внеску та кошти Держбюджету.

У червні 2020 року сплата ЄСВ зросла на 449 млн гривень в порівнянні з червнем 2019 року. Також ПФУ заявляє, що середній розмір пенсії в Україні збільшиться. У грудні Пенсійний фонд планує запустити автоматичний перерахунок пенсій, в основі якого буде прожитковий мінімум, а також мінімальні пенсії, де немає страхового стажу та надбавки за понаднормативний стаж.

Виходячи з цього збільшиться і середній рівень пенсії. Так, очікується, що до кінця 2020 року середня пенсія становитиме 3 500 гривень. Зміниться також і прожитковий мінімум.