ПФУ опублікував розмір середньої зарплати за перші три місяці поточного року

Пресслужба Пенсійного фонду України опублікувала звіт відомства про показники середньої зарплати в країні. Цей показник використовується для обчислення розміру пенсії і багатьох соціальних виплат.

Показник середньої заробітної плати за січень, лютий, березень 2021, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за:

Січень 2021 в сумі 11522,64 грн;

Лютий 2021 в сумі 11762,28 грн;

Березень 2021 в сумі 12349,97 грн.

Пенсійний фонд затвердив показники середньої зарплати за грудень 2020 року та рік в цілому. Такий показник за грудень 2020 склав 13 320,55 грн і 2020 року в цілому - 10 340,35 грн.