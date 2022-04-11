ПФУ оголосив середню зарплату для нарахування пенсії

Згідно з даними, показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року підвищили. Його використовуватимуть для призначення пенсії.
Так, показник середньої заробітної плати становить 10 570 грн 56 коп. на одну застраховану особу.
17:00 17 листопада Київ, Україна
Згідно з даними, показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року підвищили. Його використовуватимуть для призначення пенсії.
Так, показник середньої заробітної плати становить 10 570 грн 56 коп. на одну застраховану особу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі