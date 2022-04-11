ПФУ оголосив середню зарплату для нарахування пенсії

17:00 17 листопада Київ, Україна

Згідно з даними, показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року підвищили. Його використовуватимуть для призначення пенсії.

Так, показник середньої заробітної плати становить 10 570 грн 56 коп. на одну застраховану особу.

Фото: Показатель средней заработной платы утвержден - ПФУ

«Затверджено показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року, який, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», враховується для нарахування пенсії», - йдеться в повідомленні.