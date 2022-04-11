ПФУ оголосив середню зарплату для нарахування пенсії

Згідно з даними, показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року підвищили. Його використовуватимуть для призначення пенсії.



Так, показник середньої заробітної плати становить 10 570 грн 56 коп. на одну застраховану особу.

«Затверджено показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року, який, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», враховується для нарахування пенсії», - йдеться в повідомленні.