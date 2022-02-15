ПФУ може забирати відрахування з пенсії населення

07:43 29 вересень Київ, Україна

Відрахування із зарплати - це звичний механізм для будь-якого українця. Однак варто пам'ятати, що такий механізм працює і для володарів пенсії. Пенсійний фонд України визначив основні моменти, коли держава може утримувати до 50% виплат.

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з пенсії може бути вирахувано не більше 50% від її розміру на утримання членів сім'ї, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяного каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. Інші види стягнень можуть коштувати не більше двадцяти відсотків від пенсійної виплати.

Фото: Отчисления из пенсии – в каких случаях осуществимы

Нагадаємо, пенсіонерам, які досягли віку сімдесяти п'яти та вісімдесяти років, можуть бути нараховані регулярні доплати. Проєкт бюджету на 2021 рік передбачає суму в 2,6 мільярда гривень на ці цілі. Депутати Верховної Ради налаштовані на те, щоб продовжити цю практику і в майбутньому. В цей час відомо, що таким пенсіонерам будуть додатково доплачувати по 500 і 400 гривень. В майбутньому сума може бути переглянута на користь збільшення.

Фото: Отчисления из пенсии – в каких случаях осуществимы

Українці, які у 2020 році перетнули межу в тридцять років, в майбутньому можуть відчути проблеми з отриманням пенсій. Експерти бачать проблему в солідарній пенсійній системі, яка передбачає відрахування в ПФУ з зарплат трудящого населення. В цей час кожен українець, який працює,  утримує приблизно одного пенсіонера. У майбутньому ситуація може радикально змінитися, оскільки відсоток працездатного населення України скорочується, а кількість пенсіонерів - продовжує зростати.

Українцям рекомендують вкладати гроші в приватні пенсійні фонди, щоб в старості не залежати від ситуації, яка на той час складеться в державі. Правда, при цьому існує небезпека того, що гроші в таких фондах залишаться незахищеними.