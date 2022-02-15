ПФУ може забирати відрахування з пенсії населення

07:43 29 вересень Київ, Україна

Відрахування із зарплати - це звичний механізм для будь-якого українця. Однак варто пам'ятати, що такий механізм працює і для володарів пенсії. Пенсійний фонд України визначив основні моменти, коли держава може утримувати до 50% виплат.

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з пенсії може бути вирахувано не більше 50% від її розміру на утримання членів сім'ї, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяного каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. Інші види стягнень можуть коштувати не більше двадцяти відсотків від пенсійної виплати.

Нагадаємо, пенсіонерам, які досягли віку сімдесяти п'яти та вісімдесяти років, можуть бути нараховані регулярні доплати. Проєкт бюджету на 2021 рік передбачає суму в 2,6 мільярда гривень на ці цілі. Депутати Верховної Ради налаштовані на те, щоб продовжити цю практику і в майбутньому. В цей час відомо, що таким пенсіонерам будуть додатково доплачувати по 500 і 400 гривень. В майбутньому сума може бути переглянута на користь збільшення.

Українці, які у 2020 році перетнули межу в тридцять років, в майбутньому можуть відчути проблеми з отриманням пенсій. Експерти бачать проблему в солідарній пенсійній системі, яка передбачає відрахування в ПФУ з зарплат трудящого населення. В цей час кожен українець, який працює, утримує приблизно одного пенсіонера. У майбутньому ситуація може радикально змінитися, оскільки відсоток працездатного населення України скорочується, а кількість пенсіонерів - продовжує зростати.

Українцям рекомендують вкладати гроші в приватні пенсійні фонди, щоб в старості не залежати від ситуації, яка на той час складеться в державі. Правда, при цьому існує небезпека того, що гроші в таких фондах залишаться незахищеними.