ПФ України: доходи і дефіцит

Пенсійний фонд України - одна з найбільш хитких систем фінансування в Україні. Його дефіцит постійно перевищує норму, а додаткове фінансування відбувається з державного бюджету. На сайті ПФУ опублікували дані за перші три місяці 2021 року.

Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, витрати - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд гривень.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 41,8 млрд гривень. Власні кошти склали 74,8 млрд гривень, в т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 7,3 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.