Петрашко про правильному рівні інфляції для України

14:02 09 липень Київ, Україна

У короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції для української економіки повинен бути не нижче 8-9%. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Я вважаю, що інфляція повинна бути трохи вище для нашої економіки", - сказав міністр.

Національний Банк України встановив цільовий рівень інфляції на 2020 рік - не вище 5%, нагадує агентство. "Ревальвація гривні - вб'є всі підприємства", - сказав Петрашко. Інші країни намагаються трохи девальвувати свої валюти, додав міністр.

"Інфляція в нашій ситуації повинна бути вище, може 8%, може 9%. Це здорова інфляція, яка дозволить підприємствам рости", - уклав Петрашко. У травні інфляція сповільнилася не дивлячись на карантин і криза.

Кабмін переглянув макропрогноз на 2020 рік з урахуванням поточних світових тенденцій і расспростарненія пандемії COVID-19. Згідно з новим прогнозом, інфляція в цьому році прискориться з 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6%.