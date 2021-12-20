Петрашко про правильному рівні інфляції для України

У короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції для української економіки повинен бути не нижче 8-9%. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Національний Банк України встановив цільовий рівень інфляції на 2020 рік - не вище 5%, нагадує агентство. "Ревальвація гривні - вб'є всі підприємства", - сказав Петрашко. Інші країни намагаються трохи девальвувати свої валюти, додав міністр.
Кабмін переглянув макропрогноз на 2020 рік з урахуванням поточних світових тенденцій і расспростарненія пандемії COVID-19. Згідно з новим прогнозом, інфляція в цьому році прискориться з 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі