Петиція Олега Мотонахи про пенсії: подробиці

Для деяких категорій громадян, які в Україні отримують пенсію, з'явилися важливі новини. Виявляється, кожен громадянин, який пропрацював понад 40 років і зареєстрував офіційно свій стаж, може змінити ситуацію і своє матеріальне становище.

Річ в тому, що з'явилася петиція, в якій від глави держави Володимира Зеленського вимагають посилити соціальний захист громадян України. Йдеться про громадян, які пропрацювали більше 40 років.

Про це стало відомо завдяки новому повідомленню на офіційному порталі українського президента president.gov.ua в розділі для петицій. Автором петиції виступив Олег Мотонаха.

"Пропоную повернути коефіцієнт 1,35 при призначенні пенсії особам, які мають великий стаж (понад 40 років), і пенсію менше 7000 грн на дату призначення. Це буде справедливо", - пропонує Олег Мотонаха.

Важливо відзначити той факт, що для офіційної відповіді від глави держави дана петиція повинна зібрати більш 25 тисяч підписів.