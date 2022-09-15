Перший транш на 500 млн євро вже в Україні

Україна отримала перший транші у 500 млн євро із пакета Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Загалом другий пакет екстрених заходів солідарності від ЄІБ складає суму 1,59 млрд євро.
У банку повідомили, що ці кошти допоможуть Україні покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт ушкоджених доріг, мостів та залізничної інфраструктури.
Кошти будуть також підтримкою для стратегічних державних підприємств Укравтодор та Укрзалізниця.
Кошти будуть також підтримкою для стратегічних державних підприємств Укравтодор та Укрзалізниця.
Зазначається, що ще 500 млн євро ЄІБ виділить найближчими днями.
Програма також охоплює відновлення проєктів, які фінансуються ЄІБ в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Їхнє фінансування відбуватиметься в міру їхнього виконання.
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